La Processione del Venerdì Santo a Campobasso, in diretta FOTO e VIDEO

CAMPOBASSO. Come ogni anno, durante la settimana santa che si conclude con la celebrazione della Pasqua, il giorno dopo la visita ai Sepolcri, il venerdì, le vie della città si riempiono per l’attesa e tradizionale Processione del Cristo Morto e della Madonna Addolorata. L’evento religioso per eccellenza dei campobassani a cui tutti desiderano assistere per la bellezza e il carico di struggente di emotività che scalda il cuore di tutti, credenti e non.

É nel pomeriggio, nell’orario in cui si consumò la Passione di Gesù Cristo, che il corteo si compone e inizia il suo percorso dalla Chiesa di Santa Maria della Croce per poi snodarsi lungo il centro storico e successivamente lungo tutta la cinta murattiana attraversando così l’intera città. Sotto un cielo che quest’anno sembra voglia essere clemente e temperature discrete, il rito, dunque, si ripeterà regalando certamente nuove emozioni.

I 700 cantori sono già pronti a schiarire la voce per intonare lo struggente canto del “Teco vorrei” che tutti i cittadini conoscono a memoria, risalente alla fine dell’Ottocento ad opera del maestro campobassano Michele De Nigris sui versi di Pietro Metastasio. “Teco vorrei, o Signore, oggi portar la Croce” è l’incipit del canto struggente che annuncia il trionfo del Cristo attraverso il mistero della Croce e segna il ritmo del corteo seguito da tantissime persone tra cui sacerdoti, suore, bambini, adulti, anziani, scout, diversamente abili, forze dell’ordine e gruppi religiosi.

A chiudere il fiume di fedeli in processione assieme alle vedove legate da nastri neri alla statua della Madonna è il vescovo Mons. Giancarlo Bregantini, seguito dalle statue del Cristo e dell’Addolorata.

Come consuetudine il corteo, nel corso del suo ultimo passaggio si sofferma dinanzi alle carceri con l’emozionante benedizione dei detenuti da parte del Vescovo: il momento forse più toccante di tutto l’evento, per poi fare ritorno nella chiesa di Santa Maria della Croce all’interno della quale sono custodite le due statue simbolo di una tradizione unica per importanza in città a cui i campobassani dimostrano ogni anno di essere profondamente legati e che non mancheranno mai di seguire.

