La Polizia di Stato celebra il 166° anniversario

Nella prestigiosa cornice del Teatro Savoia, domani (10 aprile) la Polizia di Stato celebrerà il 166° anniversario della sua fondazione, all’insegna del tema conduttore “Esserci sempre”, volto a sottolineare l’impegno e la presenza costante dell’Istituzione al fianco dei cittadini. La giornata di festa avrà inizio alle 9, presso la Scuola Allievi Agenti, quando il prefetto Maria Guia Federico e il questore Caggegi deporranno una corona di alloro presso la targa in ricordo della guardia di Ps Giulio Rivera, deceduto nella strage di via Fani – di cui quest’anno ricorre il quarantennale – nonché in ricordo dei tanti caduti della Polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere.