La politica italiana dal Quirinale al Molise, a ‘Propaganda Live’ (La7) speciale ‘molisarie’ (VIDEO)

Il Molise al centro del dibattito politico nazionale a seguito delle imminenti elezioni regionali del 22 aprile, il cui risultato – insieme a quello del Friuli il 29 aprile – sembra possa influenzare fortemente la questione, tanto travagliata e tuttora ancora in stand-by, relativa alla formazione del nuovo governo. E così le cosiddette ‘Molisarie’ fanno finire nuovamente la nostra regione sulla ribalta di tg, salotti televisivi e trasmissioni di carattere politico. Ieri sera, infatti, l’esilarante programma ‘Propaganda live’, ideato e diretto dal giornalista Diego Bianchi in arte ‘Zoro’, in onda su La7, ha dedicato un largo spazio alle cosiddette ‘Molisarie’. La trasmissione, erede naturale di ‘Gazebo’, in onda tutti i venerdì in prima serata e che ha costruito il suo successo sul dibattito social e sui reportage relativamente ai principali fatti sociali e politici su scala nazionale ha fatto tappa anche in Molise, proprio in vista delle elezioni del prossimo 22 aprile. Lo stesso ‘Zoro’ in visita nella nostra regione, attraverso un tour gastronomico, ha cercato di cogliere e raccontare il polso e gli umori dei molisani.

Di seguito, il video della puntata andata in onda ieri, venerdì 13 aprile. Dal minuto 1,57 la parte dedicata alle ‘Molisarie’.