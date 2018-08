Grande successo per la 53esima edizione de ‘La Pezzata’ (FOTO E VIDEO)

CAPRACOTTA. É partita ufficialmente oggi, domenica 5 agosto, l’estate capracottese organizzata dall’amministrazione comunale di concerto con la Pro loco. 700 chili di pecora, 800 chili di agnello e centinaia di persone in fila dalle 9,00 di questa mattina. Sono i numeri della 53esima edizione della ‘Pezzata’.

L’apertura è con l’evento di punta di tutto il cartellone, che non ha bisogno di presentazioni perché è una delle sagre più antiche d’Italia, che ogni anno raccoglie un numero sempre maggiore di presenze sul pianoro di Prato Gentile. Gli organizzatori dell’evento, circa un centinaio, già dalle prime ore del mattino hanno raggiunto quota 1.600 metri per preparare i fuochi e i calderoni all’interno dei quali viene fatta cuocere la pecora secondo l’antica tradizione dei pastori della transumanza, tramandata oralmente dai genitori ai figli. Sapori antichi serviti nelle caratteristiche ciotole di terracotta, ma non solo. Presso gli stand gastronomici allestiti sul pianoro sarà possibile gustare anche l’agnello arrosto, insieme a salumi e formaggi locali. Non mancano neppure le bancherelle e né l’intrattenimento per i più piccoli, con lo spettacolo dei ‘Soul Musica’, e per gli adulti i gruppi folkloristici. Ma non c’è solo la Pezzata. Quest’anno il cartellone spazia dalla cultura alle escursioni, alla musica, all’intrattenimento. Tra gli eventi più attesi ‘La notte dei desideri’, appuntamento a caccia di stelle cadenti sul belvedere del paese con la presenza di artisti di strada e musica popolare. Per i più giovani, il 18 agosto, ci sarà invece la ‘White and black night’ in corso Sant’Antonio con i Dj Pippo Venditti e Luciano Barletta. Sempre domani, lunedì 6 agosto, sarà riaperto il Parco Avventura per gli amanti della vita di montagna e previste diverse escursioni sui sentieri capracottesi. Inoltre, grande lo spazio riservato alla cultura con presentazioni di libri e dibattiti. Tra tutti, si segnalano gli incontri con don Luigi Ciotti e Mimmo Locasciulli, oltre alla giornata dedicata ad Erasmo Iacovone, calciatore del Taranto originario di Capracotta.

