“La pezza de casce”, il 7 ottobre la terza edizione

BARANELLO

Alla sua terza edizione, domenica 7 ottobre, torna la divertentissima gara de “La pezza de casce” organizzata dalla Pro Loco di Baranello. Quest’anno il lancio della pezza ha un nuovo format con un percorso che valorizza il centro abitato di Baranello. Partenza presso la Fontana Cerere e percorso lungo Piazza S. Maria, via Marconi, Largo Spiano, via Volta, parcheggio della scuola e arrivo in Piazza Nuova. Ci saranno due gare: la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 15.30. Durante il percorso ci saranno 4 pit stop per i giocatori in gara: Bar Sport, Bar Silvestri, Bar La Loggetta e Bar Festa Farina e Forca. Al termine del gioco si svolgerà la premiazione presso la nuova Piazza di Baranello.