La pet therapy fa il suo esordio anche nelle scuole molisane

Da alcuni anni, anche in Italia, si è cominciato a parlare di “Pet Therapy”, letteralmente “cura con gli animali”.

In molti centri, disseminati in tutto il Bel Paese, soprattutto in quelli che accolgono i bambini, gli animali domestici sono di casa ed aiutano i pazienti a superare le situazioni di disagio psichico, fisico o sociale in cui vivono. In Molise, purtroppo, la Pet Therapy è ancora una realtà poco conosciuta ma che, pian piano, sta prendendo piede anche nella nostra regione. Tra i fautori dell’importante iniziativa c’è la psicologa Daniela Mannello, 36 anni, di Campobasso, laureata in Psicologia all’Univiersità Gabriele D’Annunzio di Chieti. Da sempre amante degli animali,

a casa ha 3 cani e 2 gatti, Daniela, nel 2012, ha iniziato a creare progetti di Pet Therapy sparsi sul territorio regionale. “Durante l’università era un settore che mi ha sempre affascinato anche se non ho mai avuto modo di avvicinarmici – ci dice Daniela. Successivamente, tornata a Campobasso, ho deciso di specializzarmi in Pet Therapy, oggi conosciuta con il nome ‘Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)’, per unire la mia professione alla passione per gli animali che ho avuto sin da piccola, – aggiunge la psicologa – e anche perché, in Molise, era una disciplina sconosciuta e lo è, in parte, tuttora.” Un cammino non proprio facile quello per specializzarsi in Pet Therapy, come ci spiega la stessa Daniela. “Dopo essermi abilitata alla professione di Psicologo ho seguito un corso di “Pet Therapy e Psicologia canina” a Roma, presso un’associazione di psicoterapeuti. Successivamente sono diventata Addestratrice Cinofila ENCI ed infine, dopo l’emanazione, nel marzo 2015, delle Linee Guida Nazionali da parte del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali e del Ministero della Salute, recepite dalla Regione Molise nel gennaio 2017, ho acquisito l’idoneità specifica per gli Interventi Assistiti con gli Animali presso un ente di formazione della Regione Puglia” – ha spiegato Daniela Mannello. La psicologa campobassana, nel 2012, con uno dei suoi cani, ha portato la Pet Therapy, per la prima volta, in un Istituto Comprensivo in provincia di Isernia, grazie ad un insegnante sensibile a questa disciplina.

