La pena di morte: estrema forma di ipocrisia

Un tema che periodicamente fa capolino fra le notizie più importanti, forse perché a qualcuno rimorde la coscienza e vuol darle una periodica lavata, è la pena di morte.

Tralasciando quanto avviene in Stati definiti dal politicamente corretto “sottosviluppati”, risulta necessario trattare di certe nazioni che si autodefiniscono “civili” e in tal guisa vengono considerate; una fra tutte: Gli stati Uniti D’America. Quest’insieme di Stati, si permette il lusso di esportare la propria democrazia ed il proprio modo di interpretare le Leggi, dimenticando però che fra i suoi confini si pratica quanto ad altri si vorrebbe togliere. La grande nazione americana, ancora oggi, se da una parte predica la difesa dei diritti umani, magari bacchettando la Cina, dall’altra si deve sentir dire che non è il caso di rimandare indietro una spia, per paura che questa venga giustiziata; c’è da ridere, perché a dire una cosa del genere è la Russia, paese che non pare sia proprio un paladino di certi diritti, cosa accaduta non molti anni fa. Tutto ciò, per non parlare delle periodiche cantonate che la giustizia americana ci ha abituati a sopportare, come ad esempio l’assassinio di due nostri compatrioti, che rispondono al nome di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, perpetrato poco più di novant’anni fa, innocenti riabilitati cinquant’anni dopo la loro esecuzione, come se quel dire ipocrita potesse riportare in vita i nostri emigrati, andati lì per vivere e mai tornati perché uccisi proprio da chi dice di esportare la democrazia rispettando i diritti di tutti, Tranne se italiani, ispanici, di deportazione africana ecc. La pena di morte, lo si è dimostrato in tutte le salse, non solo non abbassa il livello di criminalità, ma, se vogliamo, contribuisce ad affinarne la potenza e la ferocia; è solo per questo motivo che andrebbe eliminata.

La pena di morte però, potrebbe funzionare bene in Italia, vista la codardia che ogni italiano sa produrre al momento opportuno. Anche se parte proprio dal bel paese la richiesta di tal eliminazione, (e non da oggi, ma da almeno due secoli e mezzo, vedi il libro “Dei delitti e delle pene), in Italia, qualsiasi delinquente, magari sentendo che questa pena potrebbe venir applicata nei suoi confronti, diverrebbe più buono, come detto, non per cultura, solo per vigliaccheria…

Chiaramente: Salvo prescrizione per mancata celebrazione del processo nei tempi e nei modi previsti dalla “Legge”.

Vittorio Venditti

