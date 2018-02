La nuova distribuzione delle scuole a Isernia

“Edificio Azzurro” sito in San Lazzaro (21 aule)

1. I.C. Giovanni XXIII – Scuola dell’infanzia (già a San Lazzaro – 7 classi);

2. I.C. Giovanni XXIII – Scuola dell’infanzia (da San Leucio – 8 classi);

3. I.C. Giovanni XXIII – Scuola primaria (già a San Lazzaro – 6 classi – 4°/5°).

“Edificio Tagliente” sito in San Lazzaro (25 aule)

1. I.C. Giovanni XXIII – Scuola primaria (già a San Lazzaro – 7 classi -1°/2°/3°);

2. I.C. Giovanni XXIII – Scuola secondaria primo grado (da c.so Garibaldi – 18 classi).

“Edificio prefabb. in legno ed Edificio ex c.a.” sito in San Leucio (16 aule)

1. I.C. Giovanni XXIII – Scuola primaria “Silone” (già a San Leucio – 16 classi).

“Nuovo Polo Scolastico” sito in San Leucio (37 aule)

1. I.C. San Giovanni Bosco – Scuola primaria (da San Lazzaro – 13 classi – 3°/4°/5°);

2. I.C. San Giovanni Bosco – Scuola secondaria primo grado “Andrea d’Isernia” (da via Pascoli – 24 classi).

“Edificio colorato” sito in San Leucio (11 aule)

1. I.C. San Giovanni Bosco – Scuola primaria (da San Lazzaro – 11 classi – 1°/2°).

“Edificio Comunale ex V settore” sito in loc. Acquasulfurea (9 aule)

1. I.C. San Giovanni Bosco – Scuola dell’infanzia “San Pietro Celestino”(da PIP Miranda – 4 classi);

2. I.C. San Giovanni Bosco – Scuola primaria “San Pietro Celestino” (da San Lazzaro – 5 classi).

“Edificio privato soc. Calabrese” sito in area PIP Miranda (8 aule)

1. I.C. San Giovanni Bosco – Scuola dell’infanzia (già in area PIP Miranda – 8 classi).

