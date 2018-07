La nostra Ivana e Nico, oggi sposi!

Il giorno del fatidico Sì è arrivato e il sogno di un amore costruito e condiviso con onestà e correttezza diventa realtà. Per questa coppia così bella e giovane è dunque giunto il momento di raccogliere i frutti di un sentimento sincero e fare in modo che da esso nascano nuovi e più dolci frutti. Auguri a Ivana Di Iorio e Nico Giuliani unitisi in matrimonio presso la chiesa San Francesco da tutti i colleghi della redazione del Quotidiano del Molise.