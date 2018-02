La Municipale celebra i suoi vigili, in Comune la cerimonia del 147esimo anniversario

CAMPOBASSO. E’ stata celebrata questa mattina in Comune la cerimonia per il 147esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia Municipale, un corpo che se da un lato cerca di evolversi e rappresentare un punto di riferimento per il cittadino, dall’altro deve fare i conti con le problematiche che tutti i settori – anche quello della sicurezza – affrontano quotidianamente. Alla presenza del sindaco Battista, dell’assessore De Bernardo e dei responsabili degli Uffici della Polizia locale, è stata sottolineata l’importanza che l’agente riveste nella quotidianità di ogni cittadino.

Consegnati encomi all’Ufficio Verbali e alla memoria di Salvatore De Vivo e Carlo Moschetti.

