La molisana Emiliana Di Muccio accede alla finale ‘Miss Top Curvy’ di Ostia

Bellezza morbida in passerella a Ostia il 7 luglio prossimo per la finale della prima edizione del concorso Nazionale ‘Miss Top Curvy’ per aspiranti Curvy Model. A condurre la kermesse di moda saranno Anthony Peth, volto noto de La7, e la modella Curvy, Gioia Lestingi. Madrina d’eccezione dell’evento, invece, sarà Francesca Giuliano, la miss anni ’50 di ‘Avanti un Altro’, il programma di Paolo Bonolis.

Nel corso della finale saranno assegnate oltre alla fascia di ‘Miss Top Curvy Model’, anche quelle di ‘Miss Curvy Model – Miss Curvy Photomodel’ e ‘Lady Curvy Model’ e dei vari sponsor.

Il concorso e l’evento sono promossi dall’Associazione ‘Amarsi un Po’. Mentre il progetto ‘Top Curvy’ nasce da un’idea di Elisabetta Viccica, la prima in Italia a dare il via nel 2010 alla cosiddetta ‘Rivoluzione Curvy’.

Degna di nota la partecipazione della campobassana Emiliana Di Muccio che nel corso della semifinale, tenutasi lo scorso venerdì 20 aprile a Torino, ha vinto una delle fasce sponsor dell’evento ‘Miss MondoSpettacolo’. “Ho vissuto l’evento con la gioia e col sorriso a prescindere da come sarebbe andata divertendomi – ha detto l’aspirante miss campobassana – godendomi ogni momento della sfilata dal backstage al trucco e parrucco, e nel momento in cui mi hanno proclamata vincitrice della fascia ‘Miss MondoSpettacolo’ sono stata felicissima e mi sono sentita molto onorata”.

In vista della finale del 7 luglio prossimo incrocia le dita la 36enne molisana, nota anche per aver organizzato in regione l’evento/sfilata ‘Curvy Fashion Night’, il 24 agosto 2016 a San Giovanni in Galdo, che riscosse un grande successo.

