La molisana d’adozione Joayda Herrera tra i 20 concorrenti di ‘MasterChefIt 7’

Joayda Herrera, la domenicana trapiantata in Molise, è ufficialmente uno dei venti aspiranti chef della settima edizione di MasterChef Italia. Ieri, giovedì 28 dicembre, la terza puntata del talent show culinario in onda su SkyUno che ha decretato l’inizio dell’avventura della giovane 31enne all’interno della MasterClass più ambita dai cuochi e dalle cuoche di tutta Italia. Per passare il turno i concorrenti hanno dovuto ‘mettere sul piatto’ tutta la loro maestria nel disossare un pollo in 15 minuti contenuto, a sorpresa, all’interno di un uovo al cioccolato. La nostra Joayda è riuscita nell’intento sbaragliando gli avversari e convincendo i 4 giudici. A passare il turno insieme alla domenicana anche Antonino, di professione macellaio, Kateryna, ventitreenne dall’Ucraina e Simone, studente di scienze dell’alimentazione.

Una passione per la cucina quella di Joayda trasmessagli dalla suocera e che ha usato come strumento per comunicare una volta giunta in Italia non conoscendo la lingua. Fantasiosa e creativa ai fornelli, ama sperimentare sempre specialità nuove – un motivo in più che le consentirà di dare filo da torcere ai suoi avversari – nelle quali si diletta quando non è impegnata nella gestione del suo punto vendita di bigiotterie nel capoluogo. Il suo piatto forte? Il Tris di Platano, che le ha consentito di guadagnarsi l’agognato grembiule bianco superando i ‘Live Cooking’.

Un fine 2017 sicuramente scoppiettante e ricco di emozioni per la giovanissima aspirante cuoca, molisana di adozione, per la quale non resta che fare il tifo e chissà che non riesca addirittura a vincere i 100 mila euro in gettoni d’oro ed esaudire così il suo sogno di aprire un locale sofisticato e specializzato nella degustazione di vino e cibo italo-domenicano proprio a Campobasso.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp