La Madonna dei Miracoli a Pescopennataro

PESCOPENNATARO. Ci sarà strasera tutta la popolazione di Pescopennataro con il sindaco Pompilio Sciulli ed il Vescovo di Trivento Claudio Palumbo ad accogliere questa sera intorno alle ore 18.00 la statua della Madonna dei Miracoli che per la prima volta arriva in Molise da Casalbordino, piccolo comune dell’Abruzzo dov’è venerata.

L’iniziativa è stata voluta dal parroco don Erasmo Litterio e dal suo collaboratore Giacinto Carfagna. La statua della Madonna continua un pellegrinaggio che l’ha portata in vari paesi ed oggi travalica anche il confine regionale per giungere a Pescopennataro. A Casalbordino, a giugno scorso, si sono festeggiati i 442 anni dall’apparizione ad Alessandro Muzio, contadino di Pollutri. Una basilica accoglie la statua della Madonna che è sempre più luogo di pellegrinaggio.

A Pescopennataro ci sarà anche il clero dei paesi della diocesi per quello che è ritenuto un vero evento religioso nel centro alto molisano. La messa solenne officiata dal Presule di Trivento sarà celebrata nella chiesa Madre, San Bartolomeo Apostolo, del paese. La Statua della Madonna resterà fino a domenica prossima nella chiesa di Pescopennataro per poi rientrare in serata nella basilica di Casalbordino.

