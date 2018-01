La lunga notte del Pd: Iannaccone rinuncia, spunta il nome di Di Stasi

Che qualcosa non quadrasse all’interno del Pd lo si era capito dal continuo posticipare dell’orario di inizio della Direzione. Fissata all’inizio alle 16, poi spostata alle 20.30 e infine alle 22.30. Nella notte, dunque, sono state definite le candidature per le prossime elezioni Politiche del 4 marzo che saranno rese note nella giornata odierna. Situazione complicata anche per quel che concerne il Molise. Comporre il puzzle è stato difficile e nella giornata di ieri le carte sono state continuamente rimescolate.

La prima novità è rimbalzata nella mattinata: Micaela Fanelli spostata sulla Camera, probabilmente sul collegio di Isernia, che comprende anche i territori di Riccia, Trivento e Bojano, o sul proporzionale, sempre della Camera. Per il Senato sembrava fatta per l’accoppiata Iannacone-Di Stasi, ma il giornalista molisano alle fine ha declinato l’invito. A Iannacone non sarebbero andate giù le divisioni all’interno del Partito Democratico. La sua candidatura alla Camera di Campobasso, che in un primo momento sembrava fatta, gli è stata ‘soffiata’ da Laura Venittelli che sembra aver blindato la sua posizione. Da qui il passo indietro.

Poi il lavoro di ricucitura fino all’offerta del Senato. Ma a questo punto Iannacone si è tirato indietro, anche per impegni già assunti con la Rai. A lui sono andati i ringraziamenti del presidente Frattura “per la signorilità e la professionalità dimostrate nei confronti della sua regione”. Da qui le carte sono state nuovamente rimescolate. E ad un certo punto della serata sono tornate a salire le quotazioni di Antonio Di Pietro per la corsa al Senato, in accoppiata con Giovanni Di Stasi. Senza escludere un nuovo ribaltamento con il ritorno della Fanelli per la corsa a Palazzo Madama. Per la Camera, invece, Venittelli, Veneziale e la Fanelli qualora rinunciasse alla candidatura al Senato. Il governatore ha escluso una suo impegno per il Parlamento ribadendo la volontà di proseguire il percorso avviato alla Regione, anche se il Partito dovesse chiedere un sacrificio. Dopo la lunga notte, oggi si avranno le notizie ufficiali.

