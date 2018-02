La lista ‘Insieme’ presenta i candidati alle politiche

É stata presentata questa mattina alla stampa la lista di ispirazione ulivista ‘Insieme’ impegnata per le politiche del 4 marzo con la candidatura di Ernesto La Vecchia al Senato e Annadea Di Ciocco e Matteo D’Errico alla Camera.

Nella storica sede del partito socialista c’erano anche il governatore Paolo di Laura Frattura ed Enrico Colavita.

“I nostri voti serviranno anche a Enrico Colavita per il collegio uninominale – ha detto il segretario Miniscalco – È una partita che giochiamo insieme per confermare al governo il centrosinistra che ha governato bene e per arginare le destre. Mentre il candidato La Vecchia ha preso la parola per illustrare i punti chiav edella sua campagna elettorale: “Combatteremo con animo sincero le diseguaglianze conoscendole e valutandole, non sarà semplice ma sarà un impegno importante. Altri temi importanti sono quelli legati alla disabilità, alla multietnicità, e alle problematiche per l’affido dei minori.

