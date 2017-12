La linea delle formazioni civiche, domani al Livre

Domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 12, presso il caffè letterario ‘Livre’ a Campobasso, si terrà la conferenza stampa congiunta di tre formazioni civiche: Uniti per la Costituzione, Alleanza Civica Molise, Socialisti in Movimento. Nell’ambito della conferenza verranno effettuate da parte dei rappresentanti delle suddette associazioni considerazioni sull’attuale panorama politico regionale, ed in modo particolare avanzate proposte politico-programmatiche in vista delle elezioni regionali ormai prossime.

La linea fondamentale che accomuna il percorso delle associazioni scriventi è la medesima sin dal referendum del 4 dicembre 2016: attuazione dei diritti costituzionali, specialmente di quelli sociali (che in gran parte dipendono dall’amministrazione regionale: lavoro, sanità, istruzione) che, senza una politica che ne garantisca la fruibilità per tutti i cittadini, rimangono, come si è visto in questi anni, solo lettera morta. È sulla base del programma di giustizia sociale affermato dalla Carta costituzionale, quindi, che le stesse associazioni fondano la propria strategia di alleanze, nella convinzione che nell’attuale fase storico-politica i partiti hanno bisogno non solo di un profondo rinnovamento interno, che consenta loro una connessione con la società sensibilmente maggiore, ma anche di tornare a sostenere pochi, ma chiari principi ispiratori della propria azione.

