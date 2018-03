La juniores del Campobasso chiude terza. Ora i playoff

CAMPOBASSO 2

MANFREDONIA 1

CAMPOBASSO: Santaniello, Ricciardi, Agostinelli, Cavaliere, Petrillo, Cioccia (Evangelista), Spina (Morgese), De Leo (Ruggiero), Palange, Borgogni, Fagnani (Fucci).

ALL.: Piccirilli

MARCATORI: 60’ e 80’ Palange.

MIRABELLO SANNITICO. Si conclude con una vittoria la regular season per la juniores del Campobasso. Bisogna fare sicuramente i complimenti al gruppo di ragazzi allenato dall’ottimo Giovanni Piccirilli che ha chiuso il campionato al terzo posto, a soli due punti dalla vetta. Numeri che la dicono lunga sulla grande stagione condotta dai lupetti. Dal 28 aprile spazio ai playoff: i rossoblù ospiteranno il Francavilla, quarta forza del torneo.

Parlando del match dell’altro giorno, dopo un primo tempo che il mister ha definito “da scampagnata”, nel senso che la concentrazione non era massima, nella ripresa c’è stata una reazione da urlo che ha portato al ribaltamento dell’iniziale svantaggio. E ci ha pensato ancora volta bomber Palange, uno che ormai dà del ‘tu’ al gol. La sua doppietta completata a dieci dalla fine ha fissato il punteggio sul 2-1. Piccirilli ha voluto fare “i complimenti a tutti i ragazzi, nessuno escluso, sia per la gara contro il Manfredonia che per quello che è stato fatto durante l’intera stagione. Ora un po’ di riposo prima di concentrarci sui playoff di fine mese”.

