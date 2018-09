“La grande famiglia dei Misteri”

FRANCESCA MUCCIO CAMPOBASSO Atmosfera raccolta al Museo dei Misteri, dove domenica, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, è stato ricordato il maresciallo Cosmo. Nel cinquantennale dall’affidamento dell’organizzazione del Corpus Domini ai Teberino, momenti musicali si sono intrecciati a ricordi di vita vissuta. Il papà della grande famiglia, lo ha definito Michele Libertucci, commentando che, mezzo secolo fa, la Giunta, in cui egli era assessore alla Cultura, doveva stipulare una fideiussione per l’uscita degli ingegni. Poi il plauso ai figli – Liberato, Giovanni e Antonietta -, che proseguono, con dedizione, la tradizione. La panchina sul palco nel piazzale di via Trento ha accolto, di volta in volta, gli amici, quelli veri, che hanno condiviso, annualmente e con trepidazione, gli attimi dei preparativi precedenti alla festa.

Per tutti, Carmine Aurisano, Antonia Tucci, Franco Baranello e Paolo Matrella. Il piano, suonato da Pierluigi Armagno e il contrabbasso di Franco Iacobucci hanno scandito i vari interventi; voci soliste, quelle di Tiziana De Santis e Vito Battista. Nei racconti di tutti, la Campobasso che fu: semplice, oltre che accogliente e laboriosa. A susseguirsi, i figuranti storici, tra cui il diavolo, Italo Stivaletti, ed i portatori, tra cui Vito Lonardelli, nonchè i capisquadra, che si trasferiscono il testimone da decenni. Toccanti le parole di Rino Savastano, vicepresidente dell’associazione “Misteri e Tradizioni”, che ha rammentato l’analisi di un ferro del Sant’Antonio Abate fatta fare, di concerto con Cosmo, a Roma. Le proposte, oltre che i ricordi, sono stati davvero tanti, tanto che Elia Rubino, conduttore della serata, ha ad un tratto proposto la “costruzione” di una tavola rotonda per la discussione e la condivisione delle idee emerse. Nell’occasione, lo stesso, da anni studioso dei Misteri, ha presentato il suo volume “Le mani dal cielo”, dedicato proprio al maresciallo Teberino.

Il vescovo Armando Dini, in collegamento da Napoli, ha, quindi, descritto l’emozione degli ingegni a Roma, nel 1999, con la presenza dei fotografi cinesi stupiti innanzi ai quadri viventi. Tasselli di storia sono stati, poi, aggiunti da Nicola Iacobacci, allora assessore al Turismo del capoluogo, e da Rosario De Matteis, ex presidente della Provincia. Iacobacci ha sottolineato l’inutilità degli steccati politici quando occorre promuovere il Molise e fare cultura; De Matteis ha parlato del suo apporto per la nascita del “Museo dei Misteri” nel 2006. Ha sorpreso l’attenzione che, fino alla fine, i presenti hanno prestato. Le lacrime sui volti visibilmente commossi hanno parlato di alto senso di appartenenza. Sul finale, il sindaco Battista ha consegnato ai Teberino una targa a nome della città per la devozione e la passione nel custodire gli ingegni, patrimonio di Campobasso. Targa idealmente condivisa, da Giovanni Teberino, con quanti non sono più, e che molto hanno fatto perchè la tradizione crescesse. In conclusione, un momento musicale è stato affidato alla “Polifonica Monforte”. Una serata suggestiva, dunque, in cui, forse, l’unico “ricordo ripetitivo” è stato quello dell’assessore comunale ai “Misteri patrimonio Unesco” Maria Rubino, inerente l’inserimento del Corpus Domini cittadino, su richiesta dello stesso Comune, nel calendario degli eventi dell’Anno europeo della cultura. Di ciò, infatti, testimoni gli organi di informazione, si era già ampiamente detto lo scorso giugno.