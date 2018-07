La fuga dei docenti verso la pensione: in Molise 101 domande

C’è grande attesa nel mondo della scuola e dunque anche in Molise, per la riforma del sistema delle pensioni promosso dal governo M5S-Lega. Su un aspetto grillini e leghisti sono concordi: bisogna superare la legge Fornero e introdurre un nuovo meccanismo per consentire un accesso all’assegno previdenziale senza sorprese. Saranno 35mila in base ai dati riferiti al 2018 i docenti che andranno in pensione (al 1 settembre), ben 10mila in più rispetto al 2017. Circa un centinaio i docenti in Molise che lasceranno il lavoro. Le pratiche all’Inps, però, non stanno scorrendo nel modo giusto e il rischio è che i tempi vadano per le lunghe.

Fino al 2017 era compito degli uffici scolastici regionali raccogliere le certificazioni e inviare tutto all’Inps per avviare la pratica di pensionamento: ora tocca invece tutto alla stessa Inps con ritardi. I segretari generali di CGIL, CISL, UIL hanno chiesto un incontro all’INPS nazionale e al Ministero dell’Istruzione, per trovare una soluzione alle difficoltà derivate dall’affidamento all’INPS dell’accertamento del diritto a pensione per il personale della scuola e dell’AFAM, sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo. In questi mesi tra le varie sedi INPS e gli Uffici scolastici territoriali e le istituzioni AFAM si sono verificati una serie di ritardi e un rimpallo di comunicazioni rispetto ai versamenti di contribuzione, alla presunta mancanza di domande di riscatto o computo o addirittura di contribuzione relativa ai periodi di lavoro di ruolo, non presenti negli archivi telematici dell’INPS. Le Organizzazioni sindacali chiederanno all’INPS e al MIUR di valutare la situazione sul piano nazionale, al fine di attivare le giuste procedure che garantiscano a tutto il personale dei settori interessati, dopo lunghe carriere lavorative, la tutela dei propri diritti pensionistici, nel breve e nel lungo periodo. Dal 1° gennaio 2019, intanto, ci sarà un cambiamento: subiranno delle modifiche con un adeguamento biennale sulla base delle aspettative di vita rilevate dall’Istat.

Il 4 aprile 2018 l’Inps ha pubblicato la circolare n.62 che fissa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Ciò porterà ad un innalzamento dell’età pensionabile, con l’esclusione di alcune categorie di lavoratori, tra cui le maestre d’asilo. Dal 2019, dunque, si andrà in pensione ancora più tardi pensione di vecchiaia: da 66 anni a 7 mesi a 67 anni per tutti. L’anzianità contributiva richiesta sarà sempre pari a 20 anni; pensione di vecchiaia contributiva: da 70 anni e 7 mesi a 71 anni di età.

L’anzianità contributiva sarà sempre di 5 anni; pensione anticipata contributiva: da 63 anni e 7 mesi di età a 64 anni. L’anzianità contributiva resta pari a 20 anni; pensione anticipata uomini: da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi; pensione anticipata donne: da 41 anni e 10 mesi si passerà a 42 anni e 3 mesi; pensione anticipata lavoratori precoci passa da 41 anni a 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva. n Italia il requisito per l’accesso alla pensione è il più alto d’Europa, secondo solo alla Grecia, dove il requisito anagrafico richiesto è pari a 67 anni. L’età più bassa è richiesta in Svezia dove dai 61 anni il lavoratore può decidere di accedere alla pensione. I dati disponibili indicano che le domande più numerose giungono dalla Lombardia (il 16,40%), davanti alla Campania (11%), poi la Sicilia (9,4%). Seguono Puglia, Piemonte e Veneto. Le domande di pensionamento sono più numerose, in totale, al Nord (43,2% del totale) rispetto al Sud (il 39%). Qual è la classe di concorso con maggiori pensionamenti? La A012 (Lettere) con 1163, poi la A048 (Matematica) con 789, poi la AB24 (Lingue) con 639. In Molise sono 101 le domande: Infanzia 26 (Campobasso 20, Isernia 6); Primaria 28 (Campobasso 21, Isernia 7); I grado 16 (Campobasso 12, Isernia 4); II grado 31 (Campobasso 21, Isernia 10).

