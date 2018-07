La festa del Tricolore. Quanto veramente sentita?

Il sette gennaio duemilaundici è stato scelto come giorno d’inizio per le celebrazioni inerenti il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. E’ stato scelto questo giorno, visto che corrisponde anche alla festa del Tricolore. A Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797, nacque ciò che in seguito sarebbe diventato il simbolo per eccellenza della nazione italiana: la nostra Bandiera.

In quanti finora abbiamo tenuta in considerazione questa giornata? Chi di noi, giovane o adulto che sia, considera la Bandiera un simbolo cui portare il rispetto che le si deve? In quanti sanno che esiste il reato di vilipendio della Bandiera? Che ne pensa chi è a conoscenza di questo reato? E’ giusto dover difendere il simbolo per eccellenza dell’unità d’Italia con un’apposita legge? Non sarebbe più corretto sentire tale difesa come parte della propria cultura personale e di conseguenza del proprio Amor Patrio?

Mi sono permesso di fare un’indagine fra giovani e adulti di mia conoscenza, ripetendo la cosa a distanza di cinque anni ed ho scoperto, con sconcerto ma anche con un senso di cosa già risaputa, che la Bandiera, fatte salve le manifestazioni sportive, viene considerata qualcosa di superfluo, in qualche caso, qualcosa di cui, quasi vergognarsi.

Chi, allo stato attuale, si sognerebbe di esporre al balcone della propria abitazione Questo simbolo, proprio nel giorno della sua nascita o comunque in un giorno qualsiasi, a ricordare la nostra italianità?

Ho provato ad esporre una simile idea a due miei interlocutori; il primo mi ha chiesto se avessi smaltita la sbornia eventualmente maturata la sera precedente la mia performance, il secondo, dopo aver pensato un po’, mi ha chiesto se nel frattempo lui non avesse dimenticata qualche manifestazione sportiva a livello internazionale che si sarebbe dovuta svolgere nella giornata durante la quale stavo ponendo il quesito.

Visto che mi ci trovo, vorrei lanciare la provocazione a qualche nostro emigrante, proprio per sapere che ne pensa.

Dal canto mio, ritengo la nostra Bandiera, forse l’unico simbolo vero che mi fa ricordare dell’Italia, come di una nazione unita.

E scusate se è poco!

Vittorio Venditti

