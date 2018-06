La delegazione cinese dell’Hubei visita Ferrazzano

CAMPOBASSO. Una due giorni alla scoperta del Molise per la delegazione cinese proveniente dalla regione dell’Hubei. Questo pomeriggio, accolta dal presidente della Giunta Toma e dall’assessore Cotugno, oltre che dal sindaco Antonio Cerio e da altre autorità regionali, c’è stato il saluto della delegazione a Ferrazzano, sul suo caratteristico belvedere.

Nella delegazione anche Wang Yanling, Vice-Presidente della regione cinese con deleghe alla Cultura, allo Spettacolo, ai Media e al Turismo. L’occasione è stata utile per individuare percorsi utili per intercettare turisti provenienti dall’Hubei che conta oltre 60 milioni di abitanti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp