La coordinatrice regionale Tartaglione: “Forza Italia sostiene Di Giacomo”

Forza Italia attraverso la coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione ribadisce il proprio sostegno al candidato presidente Vincenzo di Giacomo. E in riferimento ai ìmalpancisti’ che lanciano ultimatum in merito alla certezza di un nome sul quale convergere a breve, invita alla calma al fine di fare vera sintesi. “I diktat o presunti tali – afferma la coordinatrice – se posti in malafede, rappresenterebbero un evidente tentativo di ‘usare’ la candidatura di una persona di indiscusso spessore come Di Giacomo per metterlo fuori gioco”. In particolare, la Tartaglione insiste sulla necessità di lasciare ai partiti più grandi che rappresentano la coalizione – Fi, Fdi, Noi con l’Italia e Lega – la serenità di concertare e decidere sul nominativo del candidato governatore del Molise.

