La conoscenza dei fondi europei per l’agricoltura, approvato il progetto PSR rivolto agli studenti

“PSR a scuola. Comunicare lo sviluppo rurale” è il progetto di comunicazione, informazione e formazione finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, approvato con determinazione direttoriale n.10 del 23 gennaio 2018, rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici Tecnici e Professionali ad indirizzo Agraria ed Alberghiero dell’intero territorio molisano.

L’attività, che si svilupperà in due anni scolastici, sarà incentrata sui contenuti del Programma e sulle Politiche Europee, a cui saranno affiancati momenti di animazione e confronto con alcune delle attività imprenditoriali che hanno beneficiato dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Tra i principali obiettivi del progetto c’è la diffusione della conoscenza delle politiche dei fondi europei in materia di agricoltura e, in particolar modo, del PSR Molise, e l’acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze di base necessarie per presentare un progetto finanziabile nell’ambito delle misure del Programma.

L’approccio comunicativo e partecipativo del progetto “PSR a scuola”, da un lato, offre agli studenti una formazione teorica, utile ad orientarsi nella fase progettuale richiesta dai bandi, dall’altro coinvolge attivamente i partecipanti con esperienze sul campo e visite studio nelle aziende agricole che hanno beneficiato dei fondi del PSR.

“L’ambizione che abbiamo è quella di anticipare i tempi, formando i potenziali beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale direttamente dalla scuola – ha precisato l’assessore alle politiche agricole, Vittorino Facciolla – con un progetto che coinvolgerà studenti, docenti, imprenditori e tecnici dell’Arsarp e della struttura regionale. Siamo fermamente convinti che il rinnovamento generazionale in agricoltura possa e debba iniziare con la formazione e puntiamo, quindi, a favorire un dialogo tra il mondo scolastico e quello istituzionale.”

Gli Istituti scolastici avranno tempo fino al 15 febbraio 2018 per presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare al progetto, corredata da una proposta attuativa.

Tutta la documentazione necessaria per formalizzare l’adesione al progetto è disponibile sul sito della Regione Molise all’indirizzo www.regione.molise.it, del PSR Molise 2014/2020 all’indirizzo psr.regione.molise.it. e dell’Arsarp Molise, all’indirizzo www.arsarp.it.

