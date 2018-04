Carica dei mille per la Dance Cup Molise 2018

Torna in Molise la Danza Sportiva, con la terza edizione della Dance Cup Molise, la competizione nazionale di Danza tanto attesa nella nostra regione. I maestri organizzatori, Luca Russo e Simona Trivisonno, l’A.S.D. Dancing Art Molise e lo staff composto da oltre 50 persone sono pronti ad accogliere ancora una volta e nel migliore dei modi il grande flusso di persone, tra atleti e pubblico, che saranno presenti il 1 Maggio al Palaunimol di Campobasso.

Sono attesi oltre 1000 atleti provenienti non solo dal Molise, ma anche da Campania, Abruzzo, Lazio, Puglia e Basilicata, che si contenderanno l’ambito trofeo della manifestazione, raffigurante il Castello Monforte, simbolo della città di Campobasso.

A suon di Valzer Lento e Cha cha cha, la giornata inizierà con le coppie di Danze Standard e Latino-americane, dai Senior della 70 oltre ai piccolissimi della 4/7 anni, dai principianti del settore amatoriale, ai campioni di livello internazionale. Dopo pranzo scenderanno in pista i ballerini delle Danze Artistiche prima con i Duo Synchro Latin e Duo a Tema e poi con i gruppi di Synchro Dance, Coreografico, Show Dance, Modern, Latino Show e Hip Hop. È confermata la presenza anche di grandi campioni della Danza, con atleti di caratura internazionale, che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in ambito Europeo e Mondiale.

A sostenere i ballerini in pista ci sarà di sicuro un nutrito e caloroso pubblico proveniente anche da fuori regione. Sono tante le persone infatti che, approfittando del ponte del Primo Maggio, si sono organizzate con pullman per raggiungere Campobasso, visitare le bellezze culturali e naturali del Molise, degustare prodotti tipici, pernottare nel cuore del capoluogo molisano e infine raggiungere il Palaunimol per assistere alla competizione.

Una mole organizzativa non da poco per i maestri Luca e Simona, che hanno dovuto provvedere ad invitare scuole di danza, atleti e maestri, convocare e predisporre l’accoglienza di tutto lo staff tecnico composto da direttori di gara, segretario, verbalizzatore, presentatore, fotografi ed addetto alle musiche, organizzare l’allestimento del palasport, adempiere a tutti gli aspetti burocratici e prepararsi ad accogliere un flusso così numeroso di atleti e pubblico. “ Tutto questo non sarebbe possibile – confessano gli organizzatori – senza il supporto costante di tutto lo staff organizzativo, composto da ballerini della Dancing Art Molise e dai loro genitori, che con impegno e dedizione contribuiscono ogni anno alla perfetta realizzazione di questo evento. Approfittiamo anche per ringraziare le 60 scuole di danza che parteciperanno con i propri atleti, che anche quest’anno hanno creduto nella nostra competizione”.

