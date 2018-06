La bomba di De Lucia: “Nessun investimento per il Campobasso”

“La famiglia De Lucia non parteciperà per la prossima stagione a nessun tipo di investimento per il Campobasso Calcio”. Boom. La notizia-bomba che era nell’aria ormai da giorni è stata ufficializzata dalla viva voce del proprietario rossoblù che ieri ci ha rilasciato in esclusiva le parole che pongono la parola fine all’esperienza in terra campobassana. Stupore, tristezza, amarezza, magari rassegnazione.

Quante emozioni racchiuse in due paroline che spiegano al meglio quello che succederà da qui a qualche giorno: “Non parteciperà”, il Lupo non sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D. Salvo miracoli, che non è il caso di evocare. Le dichiarazioni di De Lucia sono stringate ma danno il senso di quanto accaduto. Un patron ormai privo di stimoli e senza alcuna voglia di continuare. Ma per quale motivo? “Dopo lunghe ed estenuanti trattative partite circa tre mesi fa, ci siamo ritrovati come l’anno scorso, soli e sempre più soli. Anche perché abbiamo sentito più volte dal sindaco e dai tifosi che bisognava accendere l’entusiasmo per portare allo stadio la gente”.