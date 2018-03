La ballerina molisana Marcella Sammartino nel cast di ‘Ballando con le Stelle’

“Ho voglia di ballare con te!” canta il motivo musicale che ormai accompagna il sabato sera di moltissimi Italiani. É la sigla dello show condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, in onda dal 2005 sulla prima rete nazionale e pronto a partire per la nuovissima edizione.

Quest’anno nel cast anche una molisana. Si chiama Marcella Sammartino, allieva della Dancing Art Molise, selezionata durante lo spin-off “Ballando on the Road” in diretta su Rai1. La vera novità dello show 2018 è data dalla partecipazione anche di aspiranti artisti selezionati dalla gente comune.

Una sfida non semplice per Marcella che è rientrata tra i 53 selezionati su 10mila ballerini, a candidarsi per guadagnarsi un posto in tv.

Saranno otto i finalisti, selezionati durante le quattro puntate dello ‘spin-off’, che balleranno in prima serata e tra questi anche la giovane Marcella alla quale non resta che farle un grande in bocca al lupo!

P.G.

