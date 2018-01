La 22enne molisana Roberta Natarelli e il ‘Volto nascosto’ delle donne afghane in versi

È il ‘Volto nascosto’ delle donne afghane quello che descrive la giovane campobassana Roberta Natarelli nella sua raccolta di poesie al fine di attenzionare, commuovere e sensibilizzare le coscienze sul loro ‘vissuto’ nero. Dello stesso colore di quel velo che sono costrette a indossare con la possibilità di vedere il mondo solo attraverso due piccoli spiragli ricavati nella stoffa. Ed è proprio a queste mamme, figlie, mogli, alle loro emozioni celate, alla loro profonda sofferenza di esser trattate come ‘oggetti’ di proprietà, a cui viene persino detto cosa pensare, e prive di ogni sorta di libertà che la scrittrice 22enne dà voce con i suoi versi.

Rime brevi, ma intense, e intrise di un significato che contrariamente ai volti di queste donne è tutt’altro che nascosto, ma che anzi urla la loro disperata condizione, affiinchè nessuno resti più sordo a questa tragedia di femminilità rubata.

Quella della Natarelli è una poesia che accarezza, come fosse un unguento delicato le ferite interiori e visibili non solo delle afghane costrette a questo destino, ma anche di quelle stesse occidentali che pur non portando il burqa nascondono la loro sofferenza perché vittime di una violenza ingiusta al quale non hanno il coraggio e la forza di ribellarsi.

È una società diversa, più moderna dicono, quella occidentale dilaniata tuttavia da una guerra più subdola e assai meno evidente con cui tutti siamo costretti a fare i conti e che continua a mietere sempre più vittime al femminile. Uomini che inspiegabilmente spaventano, minacciano, maltrattano fino ad uccidere proprio quelle donne che dicono di amare. Eppure, l’amore non è sofferenza come coprire un viso non può essere sinonimo di rispetto.

La giovane scrittrice, appassionata di letteratura al femminile, a fine gennaio sarà ospite a Policoro della rubrica televisiva ‘Vox libri’ diretta dallo scrittore Antonio Orlando, nel corso della quale presenterà ‘Volto nascosto – Una donna sotto il burqa’ edito dalla Susil Edizioni.

L.D’A.

