Kiss Me Deadly ai nastri di partenza

La quarta edizione della kermesse “Kiss Me Deadly” alza ancora la posta: cinema, innanzitutto. Con il proposito di cercare nuovi sguardi sul noir, per questa quarta edizione sono stati selezionati tre esordi alla regia sui sei titoli delle “Dark Nights”.

Si viaggerà dalla Francia dell’ultimo film di Olivier Marchal, maestro del polar contemporaneo, alla rivelazione italiana del Berlino Film Festival La terra dell’abbastanza, dall’inquietante sottobosco newyorchese di Most beautiful Island scritto, interpretato e diretto dalla spagnola Ana Asensio, all’Australia profonda dove opera una torbida coppia di serial killer, dalla provincia sensuale e malinconica di Georges Simenon al Belgio, con l’anteprima del grande crimemelò di Michaël R. Roskam, Le fidèle.

Ma quest’anno in programma c’è anche, per la prima volta, una piccola retrospettiva dedicata alla più affascinante e misteriosa delle attrici noir americane, Gene Tierney, con tre capolavori assoluti in versione restaurata scelti tra i classici degli anni ‘40 e ‘50.

Spazio alla letteratura con due ospiti d’eccellenza: Giancarlo De Cataldo, autore di Romanzo Criminale e di Suburra, e Marco Vichi, creatore del commissario fiorentino Bordelli.

Torna il fumetto con una mostra dedicata ai Gialli… da ridere curata da Lucca Comics & Games ma soprattutto con i nuovi workshop di cui sono protagonisti Ratigher & Marco Galli e Werther Dell’Edera con la collaborazione della colorista molisana Giovanna Niro.

Una finestra sulla fotografia, infine, con Francesco Acerbis che da Parigi porta a Campobasso il suo progetto Nero e animerà il terzo workshop di KMD 2018.

