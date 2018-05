Kick Boxing – Alessandro Cerio Campione Italiano Union Fight K-1 Rules Light

È giunto alla decima edizione il campionato Union Fight dedicato agli sport da combattimento. L’ultima gara di quattro tappe, si è disputata al Palacajazzi di Aversa (CE) lo scorso 29 aprile.

La giornata ha visto le finali delle diverse discipline coinvolte nel campionato con la partecipazione di più di 300 atleti provenienti dal sud Italia.

Gli atleti della Kick Boxing Deparment Campobasso, seguiti dal Coach Giuseppe Ricci, hanno partecipato a tutte le precendenti fasi di campionato nella specialità del K-1 Rules.

Si è distinto, per merito e per determinazione, il più giovane dei fighters della Kick Boxing Department, Alessandro Cerio, che ha conquistato il titolo di campione italiano UF cat. -65 Kg juniores nella specialità del K-1 Rules Light.

Soddisfatti per la stagione sportiva appena conclusa, gli atleti molisani sono tornati già a lavoro a Campobasso nelle palestre BOX21 e MGV Fitness, per migliorarsi in attesa dei prossimi appuntamenti agonistici.

