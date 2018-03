Kargbo in evidenza al “Viareggio”, rinviata la gara con L’Aquila

“La società esprime la propria soddisfazione nell’annunciare la convocazione di Augustus Kargbo nella rappresentativa nazionale della Lnd che disputerà da questa settimana il prestigioso Torneo di Viareggio”. Ecco la conferma di quanto anticipato ieri nelle parole del club rossoblù. L’attaccante della Sierra Leone è partito per la Toscana di prima mattina per rispondere alla convocazione: effettuate le visite mediche, subito in campo per difendere la maglia della selezione di serie D.

La Rappresentativa ha fatto il suo esordio ieri pomeriggio con il Livorno (vinto 3-1) sul campo del ‘Picchi’: Augustus ha giocato nella ripresa e le cronache raccontano di una prestazione di grande qualità. La seconda sfida è in programma domani alle 15.00 contro l’Empoli sul terreno di gioco del ‘Martini’ di Castelfranco di Sotto (PI). Chiusura con la Virtus Entella sabato 17 sempre alle ore 15.00 al ‘Panigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa (Fi). Quindi, vista l’indisponibilità di Kargbo a giocare domenica prossima per via del Torneo di Viareggio, la gara de L’Aquila sarà posticipata a mercoledì 21 marzo. Sempre che la elezione di D non passi il turno: in tal caso si valuterà il da farsi. Ma l’orientamento è quello di giocare il 21.

