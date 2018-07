Jazz in Campo – Jazz in Galdo, presentata la 14esima edizione (VIDEO)

CAMPOBASSO. É stata presentata questa mattina, mercoledì 4 luglio, presso la Fondazione Molise Cultura, la XVI edizione di Jazz in Campo – Jazz in Galdo. Il festival, sempre atteso ogni anno, prenderà il via l’11 luglio prossimo fino al 14 a Campodipietra e il 19 e il 20 luglio a San Giovanni in Galdo. Tra novità e grandi ritorni, i responsabili della manifestazione hanno presentato un’edizione che si preannuncia scoppiettante. Tra i nomi di spicco il ritorno di James Senese, il sassofonista del compianto artista napoletano Pino Daniele, e Silvia Mezzanotte che segnerà il finale della manifestazione a Campodipietra.

INTERVISTA A SIMONE SALA (direttore artistico della manifestazione) e MICHELE FALCIONE (Presidente dell’associazione ‘Talenti e artisti molisani’)

