Janus River, il ciclista giramondo è arrivato in Molise

Janus River il ciclista 82enne è in Molise per un viaggio senza fine, dopo essere stato ospite delle Amministrazioni di Petacciato, San Martino in Pensilis, Larino oggi è a Guardialfiera.

Nato in Siberia da madre polacca, fugge a ventott’anni dalla Polonia oppressa dal regime comunista. Gira per il mondo e nel 1978, all’indomani della elevazione a Pontefice di Karol Wojtyla suo connazionale, decide di comunicarlo all’universo, in questo suo modo strano. Va in Egitto, frequenta l’Università e si laurea. Gli capita poi di sostare in Italia. Lavora nel settore dello spettacolo e del calcio. Collabora in TV con Aldo Biscardi, molisano, al “Processo del lunedi”. E proprio ieri, nella sua tappa di Larino ha voluto omaggiare Biscardi depositando sulla tomba del giornalista un fascio di fiori rossi.

Janus continuerà il suo giro del mondo. Una bici e un bagaglio da trenta chili sulle spalle, confidando solo sulle relazioni umane.

