Istat. Il Molise tra le regioni con la quota più alta di mobilità ospedaliera in uscita

Una fotografia impietosa quella tracciata dal rapporto annuale Istat sulla mobilità ospedaliera in uscita in Molise. In particolare, il dato che fa riferimento alla nostra regione nel 2016 è da brivido con il 26,6% dei ricoveri dei residenti. Segue la Basilicata con il 23,7% e la Calabria con il 21,2%. Altrettanto bassa è la percentuale di cittadini soddisfatti per l’assistenza medica ospedaliera ricevuta in loco che in Molise è del 25,6%.

Contrariamente, le regioni più attrattive sono la Lombardia e l’Emilia Romagna che effettuano rispettivamente 3,0 e 2,4 ricoveri in entrata per ogni ricovero in uscita dalla regione.

