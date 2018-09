Isernino picchiato per un parcheggio riservato ai disabili

ISERNIA

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia stanno concludendo le indagini sull’episodio relativo all’aggressione subita nei giorni scorsi nei pressi della Stazione Ferroviaria del capoluogo, da un 61enne padre di un figlio disabile, da parte di un giovane del luogo, che aveva parcheggiato in modo non corretto sul posto riservato ai disabili. L’uomo non riusciva a caricare la carrozzina nel baule dell’auto e così ha chiesto al giovane di esibire il tesserino autorizzativo. Ma quest’ultimo ha reagito in modo incontrollato aggredendo il genitore con calci e pugni. Il 61enne dal canto suo se l’è cavata con qualche giorno di prognosi, ma il fatto ha destato molto scalpore nel capoluogo pentro. Il giovane, infatti, avrebbe assunto un atteggiamento non solo passibile di denuncia ma anche contrario a qualsiasi norma civica.

Per questo motivo i militari del Norm di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri svolti nel centro abitato eseguiranno mirati controlli diretti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia sanzionando i conducenti che privi di autorizzazione occupano indebitamente i parcheggi dedicati alle personale disabili.