Isernia, il Tar sentenzia: non c’è il vincolo paesaggistico

Ambiente ed edilizia: su Isernia, al momento, non sussiste il vincolo paesaggistico. Lo ha stabilito una recente sentenza del Tar Molise in merito a un ricorso presentato da una ditta edile. A preannunciarlo, nel corso della seduta dello scorso 29 marzo del Consiglio comunale, era stata l’assessore al Suap, nonché al contenzioso, Emanuela Guglielmi. La questione era stata introdotta al momento di affrontare, in aula, l’adozione del nuovo regolamento comunale in materia di dehors su suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico e relativo manuale tecnico. L’esponente dell’esecutivo, in tale circostanza, aveva annunciato l’intenzione dell’amministrazione di ritirare il punto in agenda proprio alla luce di quanto sentenziato dal Tribunale amministrativo del Molise. “Alla luce di una sentenza del Tar recente – aveva riferito Guglielmi – con la quale si dice che la città di Isernia attualmente non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico, essendo necessari ulteriori approfondimenti ritiriamo l’argomento all’ordine del giorno”. Come si apprende dalla sentenza, pubblicata nel portale del Tribunale amministrativo. L’impresa nel novembre 2013 aveva presentato al Comune di Isernia una richiesta per la demolizione di un immobile al centro cittadino e la realizzazione di una palazzina residenziale. Il Comune aveva trasmesso l’istanza alla Regione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

L’ente regionale, a sua volta, aveva trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise l’istanza di autorizzazione. La Soprintendenza, si legge nel dispositivo, nel 2014 aveva espresso “parere vincolante negativo recepito dalla Regione sul presupposto che ‘il territorio del comune di Isernia è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 157 del Decreto Legislativo del 22/01/2004 n. 42 con proposta di vincolo, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Isernia dal 15/04/2003 al 15/07/2003’”. La ditta edile, però, con un ricorso dello stesso anno aveva contestato la sussistenza del vincolo paesaggistico, asserendo che “la proposta di vincolo infatti – è citato nel testo della sentenza – risalente a ben 11 anni prima, dovrebbe ritenersi oramai decaduta non essendosi concluso il relativo procedimento nel termine di 180 giorni” previsto dalla normativa in materia. Alla udienza pubblica del 7 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, e il tar ha ritenuto il ricorso fondato. Nel dispositivo, il Tribunale amministrativo regionale ha evidenziato che una precedente sentenza, risalente al febbraio 2016, aveva stabilito la “perdurante efficacia degli effetti del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore della novella al decreto legislativo n. 42/2004”, seppure “non seguite dal decreto ministeriale di conclusione del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico”. Tuttavia, ha aggiunto, per tale sentenza era stato proposto appello. I

l Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria che con sentenza 22 dicembre 2017, è giunta a conclusioni opposte. E ha affermando il principio di diritto secondo cui il vigente combinato disposto della legge 42 del 2014 “deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – si legge nel dispositivo – cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”. E dunque, viene evidenziato nella sentenza del Tar Molise, “poiché nel caso di specie il procedimento non è stato mai concluso e la proposta risale ad 11 anni prima rispetto al diniego impugnato, deve concludersi nel senso che alla data in cui l’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta e negata il vincolo preliminare era ormai decaduto”. Nel dispositivo del Tar Molise si legge, inoltre, che “deve dunque essere ribadita la natura dichiarativa e come tale naturalmente retroattiva del principio di diritto affermato dalla Adunanza Plenaria con la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con conseguente illegittimità degli atti impugnati in quanto adottati sull’erroneo presupposto della perdurante efficacia del vincolo preliminare discendente da una proposta di vincolo risalente al 2003”.

