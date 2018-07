Isernia, il sindaco saluta il questore Borzacchiello

ISERNIA. Questa mattina, martedì 24 luglio 2018, il Questore ha ricevuto il Sindaco della città, il dott. Giacomo D’Apollonio.

In vista dell’imminente partenza per Chieti, il Questore di Isernia, dott. Ruggiero Borzacchiello, a conferma del rapporto di cooperazione esistente tra le Istituzioni locali e dell’attenzione da parte delle stesse al rispetto della legalità ha ringraziato il Sindaco per “la concreta e fattiva collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale nella pianificazione di eventi e manifestazioni pubbliche, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di gestione partecipata della sicurezza”.

