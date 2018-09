Isernia, “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” (VIDEO E FOTO)

ISERNIA

È sempre una gran festa in città quando la domenica mattina c’è la sfilata delle auto d’epoca. Grandi e piccini si sono ritrovati questa mattina in piazza della Repubblica a Isernia per ammirare le macchine da collezione. Tra appassionati e curiosi in tanti hanno preso parte all’iniziativa dal titolo la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca”, organizzata dal Club Auto e Moto d’Epoca della Pentria, in collaborazione con l’ACI e col patrocinio del Comune di Isernia.

Il ritrovo è stato fissato alle ore 8 in piazza della Repubblica, dove sono state registrate le iscrizioni per la partecipazione al raduno. Alle ore 10:45, tutti a bordo alla volta del sacrario militare di Mignano Montelungo.