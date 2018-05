Isernia, con la Festa dei Musei “risplende” S.Maria delle Monache

È stato presentato a Isernia, presso la sede di Santa Maria delle Monache, il programma della Festa dei Musei 2018. Evento organizzato promosso in ambito nazionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che si svolgerà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio. La decisione di tenere nel capoluogo pentro la conferenza di presentazione della manifestazione non è casuale: nel cartellone dei siti che aderiranno all’iniziativa c’è anche il Complesso monumentale di Santa Maria delle Monache. Chiuso al pubblico da circa quattro anni, una soddisfazione per l’esponente Uilbac Emilio Izzo, che ha speso il proprio impegno affinché la struttura tornasse ad essere fruibile. L’ex convento sarà protagonista della ‘Notte dei Musei’.

La due giorni, infatti, si compone di due diversi momenti. Come spiegato da Izzo, c’è “la Festa dei Musei (che prevede anche una serie di attività nelle ore diurne, così come è sempre successo nei musei, con il prezzo del biglietto d’ingresso invariato rispetto a quello normale) e poi c’è ‘La Notte dei musei’, che è un’aggiunta. Si svolgerà nelle ore notturne, dalle 19 alle 23 circa, e in questo caso il biglietto avrà un costo irrisorio, di un euro una tantum”. In queste due giornate è prevista una serie di avvenimenti sul territorio mira a far comprendere agli utenti quanto sia interessante visitare i musei, le aree archeologiche, il patrimonio culturale significa dare un senso alla propria vita. “Almeno – ha sottolineato Emilio Izzo – quello è il nostro intento. Visto che abbiamo un patrimonio notevole in Italia, e anche nel Molise, aderiamo a questa iniziativa proprio per dare l’idea che non siamo ultimi rispetto a nessuno, anzi, che abbiamo delle perle incredibili”. A Santa Maria delle Monache sarà visitabile la collezione esposta, ma ci saranno anche iniziative specifiche in cantiere. Ovvero, dalle 19 di sabato, la serata (presentata da Izzo) si aprirà con la presentazione del libro ‘I Cafoni’ di Antonio Tufano. Alcuni brani del volume saranno letti in sala dagli attori Carmelina Di Florio e Gianluca Baccaro. Sarà presente, per tutta la serata, la poetessa Maria Pia De Martino. Alle 20.30 sarà la volta del concerto dell’Orchestra Giovanile ‘Città di Isernia’, diretta dal maestro Claudio Luongo.

“La riapertura di Santa Maria delle Monache – ha sottolineato Izzo, era forse un mio particolare pallino, ma in ogni caso era attesa da molti. In tanti volevano rivedere questo contenitore offrirsi alla popolazione. E voglio sottolineare che è stato possibile grazie al nuovo direttore del Polo, il dottor Campagnolo, che quando ha visto la perla del complesso, che è la Chiesa di Santa Maria, ha deciso che sarebbe stato necessario intervenire per dare alla cittadinanza quello che merita”. In Molise, sono numerosi i siti che aderiscono all’iniziativa. A Isernia, oltre a Santa Maria delle Monache, ci sarà il Museo del Paleolitico, dove sono previste visite guidate. A Gambatesa, presso il Castello di Capua, le visite guidate curate dall’associazione ‘MeMo cantieri culturali’ (con la collaborazione con l’istituto nazionale Castelli) si terranno dalle 10 alle 13. Il Castello di Civitacampomarano sarà, invece, visitabile, dalle 15 alle 19. Aperti anche Palazzo Pistilli (a partire dalle ore 18.30) e il museo provinciale Sannitico, dalle ore 19.30. Domenica, dalle 11 e alle 12.30, a Sepino viste guidate al museo della ‘Città e del Territorio’, anche questa volta curate da MeMo. A Venafro eventi sia sabato che domenica, presso il Castello Pandone e il Museo archeologico.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp