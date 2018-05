Isernia, al via i lavori all’acquedotto

Isernia, il Comune procede alla riparazione dell’acquedotto municipale in diverse zone del centro cittadino e nelle frazioni. Con una determinazione del Settore tecnico dell’ente, Palazzo San Francesco ha varato l’atto di impegno della cifra necessaria all’intervento e l’affidamento dei lavori. Una decisione, quella di effettuare interventi specifici sulla rete idrica cittadina, dettata dal fatto che “sempre con maggiore frequenza” l’ente comunale “si trova a dover far fronte – si legge nell’atto, pubblicato all’Albo pretorio on line – a situazioni di urgenza per l’esecuzione di lavori di riparazione dell’acquedotto comunale, dovendo ricorrere all’ausilio di ditte esterne per la mancanza di idoneo personale e attrezzature”. Sicché sull’acquedotto è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale tecnico dell’Ufficio manutenzioni acquedotto fognature e strade. Sopralluogo al seguito del quale si è costatata l’esigenza d’intervenire per la riparazione dell’acquedotto comunale in vari punti della città, con un preventivo di spesa di circa 17mila euro. In particolare, i punti in cui si è ritenuto necessario prevedere i lavori sono: via A. Della Chiesa; località Collecroci; località Ramiera Vecchia; via Mategna; località Tiegno; località Colle Cioffi (zona dell’ex scuola); via Caduti di Ferlenghino; via Le piane; via Colle Impegola; via Molise; via Rionnaro. Dato l’importo inferiore ai 40mila euro, come previsto dalla norma l’ente ha deciso di avvalersi della possibilità di trattare direttamente con un unico interlocutore. Allo scopo, da Palazzo San Francesco è stata individuata la ditta che si è già aggiudicata provvisoriamente la gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Isernia, Castelpizzuto, Carpinone, Macchia d’Isernia, Pesche e Pettoranello del Molise.

