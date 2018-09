Iorio rivendica un posto in Giunta: «Non abbiamo condiviso la costituzione dell’esecutivo»

La sentenza della Cassazione ha ridato nuovo vigore all’ex governatore della Regione Molise, Michele Iorio. Quest’oggi, in conferenza stampa, non ha risparmiato nessuno. Ha parlato non solo dell’annullamento della condanna (“perché il fatto non sussiste” che «dà maggiore valore alla decisione perché comunque il reato sarebbe stato prescritto ma i giudici hanno deciso di entrare nel merito della vicenda») ma anche dell’attuale scenario politico: «Un posto per me in giunta? La mia è una richiesta seria e concreta che perseguirò fino in fondo. A chi mi dirà che sono stato presidente della Regione, rispondo che sono un “andreottiano” di ferro. Io e Fratelli d’Italia, del resto, non abbiamo condiviso il percorso che ha portato alla attuale formazione di giunta». Iorio non risparmia critiche nemmeno allo spazio, a suo avviso troppo, dato a Forza Italia «Ma vi pare logico che una forza politica raddoppi in consiglio perché ha avuto lo 0,5 in più? Non è possibile, altro che metodo D’Hondt».