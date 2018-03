Iorio lascia testimone a Toma, presentata la lista dell’ex governatore

CAMPOBASSO. In un clima di grande cordialità questo pomeriggio a Campobasso si è tenuto un simbolico passaggio di testimone tra l’ex governatore Michele Iorio e il candidato presidente per la coalizione di centrodestra, Donato Toma. Da parte di entrambi, nel corso della presentazione della lista “Iorio per il Molise”, parole di stima e di affetto, segno di una lunga amicizia e collaborazione nel tempo maturata nel corso degli ultimi dieci anni.

E’ stato lo stesso leader a introdurre le motivazioni di una lista in supporto a Toma rievocando i passaggi politici e inneggiando all’unità della coalizione. “Il centrodestra ha passato momenti complicati al suo interno – ha affermato Iorio – abbiamo sempre avuto, però, la necessità di essere uniti. Laddove il centrodestra è stato unito ha vinto. “ Iorio ha poi analizzato il voto delle ultime elezioni politiche: “La forze politiche della nostra coalizione hanno ottenuto un risultato di tutto rispetto di fronte al risultato del M5S che ha contestato in generale la politica. Si leggono slogan ma non c’è un progetto, qualcosa di realizzabile.” Poi le ragioni del suo coinvolgimento diretto con una lista: “Non sono abituato da anni alle elezioni proporzionali. Il mio nome rappresenta un programma, non potrò mai smentire me stesso.” Iorio ha poi affermato la sua visione del candidato Toma: “Professionalmente capace, orgoglioso della sua capacità professionale. Sono sicuro che non si presterà a nessun equivoco e per questo ha la mia partecipazione ed il mio supporto.”

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp