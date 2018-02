Iorio a Miranda: “Il Molise ha bisogno di cambiamenti”

MIRANDA. È un Molise che ha visto tempi migliori, quello che appare agli occhi di Michele Iorio. Il candidato al Senato è stato ospite questa sera, di un incontro pubblico svoltosi presso la sala conferenza del Gruppo Cifolelli nell’area industriale di Miranda. Incontro intitolato, appunto, ‘Il Molise visto da Michele Iorio’. “il Molise – ha detto l’ex governatore – lo vedo ridotto veramente male in tutti i sensi e in tutti i settori. C’era anche bisogno di fare alcune ristrutturazioni e alcuni cambiamenti, sicuramente. Ma le cose andavano fatte nell’ottica di programmare per il meglio. Non tagliare l’esistente senza sostituirlo con il nulla. Questo è quanto accaduto in tutti i settori e soprattutto nell’ambito delle infrastrutture. Abbiamo perso l’occasione dell’autostrada che, credo, ‘gridi vendetta’. É stato un errore grossolano di questa giunta regionale e di chi la sostiene. Ritengo che sia stato tutto sbagliato”.

