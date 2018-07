Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono

Sia permesso l’utilizzo, come incipit, del titolo di una canzone sufficientemente eloquente, appartenente alla discografia che Mister G, alias Giorgio Gaber ha lasciata ai posteri, visto che si parla di un Maestro d’altri tempi. La persona appena citata, serve per dare un minimo di serietà all’argomento da trattare, atteso che diversamente risulterebbe d’obbligo adeguarsi al carnevale imperante ogni giorno in Italia ed indossare forzosamente una maschera più brutta di quella “di ferro” di storica memoria.

L’odierna politica è talmente presente fra gli italiani, che spesso si rimpiangono i tempi nei quali non se ne poteva parlare per paura del capo fabbricato che normalmente sforava dalle proprie funzioni, atteso che l’onnipresenza dei “collaborazionisti” non sia stata e non è una prerogativa esclusivamente come detto, dei tempi moderni. La politica, ovvero la parte più becera di sé, s’insinua nella vita privata dei cittadini/sudditi dalla mattina alla sera e se non si sta attenti anche dalla sera alla mattina successiva, tanto che ormai l’intelligenza umana e soprattutto italiana si misura dal grado di rassegnazione a non sperare più nemmeno nella fine della campagna elettorale, visto che al termine di quella presente ne sia già pronta una futura, ma non futura con un minimo di pausa, bensì futura immediata, vedi quanto accade correntemente in una regione che per fortuna non esiste: il Molise.

A contorno di tutto ciò, è tangibile la consapevolezza ed il conseguente ardire di coloro che ritenendo normale prendere il Prossimo per i fondelli, oltre ad esercitare questa loro qualità, arrivino a scandalizzarsi nel sentire chi rifugge da qualsiasi forma di partecipazione politica, ormai per una questione di principio e quindi per partito preso, magari a dispetto delle parole del Saggio attuale Presidente della repubblica che vorrebbe vedere più partecipazione nei cittadini, sposando, (questi contribuenti “arrabbiati”, ed appartenenti ad uno Stato cui non credono, ma per fortuna se volessero, potrebbero cambiarne la rotta), a pieno, le doglianze di mister G ed aggiungendo che la democrazia e la libertà che ne deriva, prevedono anche che un cittadino, dopo aver pagate le tasse, possa richiederne i dovuti servizi, magari alzando di brutto la voce dal web a rischio di venir tacitato come Mafia comanda, per denunciare l’inciviltà di chi, quei servizi non li eroga, senza per questo dover aspirare a sostituire chi si presenta con false migliori intenzioni che poi diventano via via peggiori e lasciano il posto ad avidità e quant’altro di simile, cosa che squalifica non poco questi personaggi, cosa però alla quale non si deve essere costretti ad omologarsi per moda pecoreccia, alla stessa stregua di quanto imposto dai comandamenti di una religione.

Insomma, Presidente, io che non conto niente, restando fra la gente, tralascio totalmente,

la camera, il senato, regione o “sindacato, le tasse ho pagato, perciò son già truffato.

NON SONO RASSEGNATO!!!

Vittorio Venditti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp