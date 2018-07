Investono capriolo e rischiano di finire in un burrone, paura per un gruppo di pescatori

Momenti di panico questa mattina sulla Bifernina, a pochi metri dal bivio di Bojano per un gruppo di atleti di pesca sportiva dell’Asd di Sesto Campano. La carovana, mentre viaggiava per arrivare presso un fiume a Castropignano, si è imbattuta in un capriolo all’altezza del Caseificio Sassano. Improvvisamente l’animale è sbucato dal nulla ed è finito sotto l’autovettura dei pescatori. Fortunatamente i riflessi pronti dell’uomo di Roccaravindola alla guida dell’auto, hanno evitato che il mezzo finisse in un burrone. Tanta paura per i pescatori ma per fortuna nulla di grave e appena ripresisi dallo spavento hanno immediatamente allertato il 112. All’arrivo dei carabinieri, purtroppo però per il capriolo non c’è stato nulla da fare. L’animale è morto a seguito dell’impatto con l’autovettura.

Rex

