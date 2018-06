Investito in sella alla sua bici, 87enne trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Chieti

SAN SALVO. È stato trasferito in elicottero presso l’ospedale di Chieti, il ciclista rimasto vittima di un incidente ieri mattina, lungo la statale 16, in territorio di San Salvo. L’uomo, S.G. le iniziali, un 87enne originario di Mafalda ma trasferitosi da tempo in Svizzera, è stato investito mentre era in sella alla propria bici da una Fiat Panda guidata da un 79enne. Tempestivamente soccorso dal personale medico del 118, l’uomo è stato dapprima trasferito presso il San Pio di Vasto, poi, considerato il quadro clinico, si è deciso per un successivo trasferimento presso la struttura chietina. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e la Municipale.

