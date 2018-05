Investita stanotte in pieno centro, è grave: la donna al volante è fuggita, beccata grazie alle telecamere

E’ ricoverata nel reparto di Ortopedia del Cardarelli la donna di 87 anni che è stata investita a Campobasso da un’auto lungo viale Mazzini. E’ accaduto nel cuore della notte appena trascorsa (venerdì 18 maggio) e la persona che era alla guida dell’auto investitrice sembra non si sia fermata a prestare alcun soccorso. In Questura non fanno trapelare notizie, ma secondo indiscrezioni la 34enne che era alla guida dell’auto sembra sia successivamente risultata positiva all’alcol test. Presumibilmente è stata individuata anche grazie ai filmati di telecamere di sorveglianza che la Polizia ha visionato nelle ore successive all’investimento. E non è escluso che nei suoi confronti venga adottata a breve una misura coercitiva. S’ignora il motivo che ha portato l’anziana a girare per la città a quell’ora insolita della notte. Nel frattempo in ospedale stanno facendo di tutto per tenerla in vita.

Seguono aggiornamenti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp