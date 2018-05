Investimento e fuga, le immagini choc. Donna arrestata, anziana in prognosi riservata (VIDEO)

Immagini choc che potrebbero urtare la sensibilità. Ma sono stati propri questi video, girati da telecamere di sorveglianza, a consentire di ricostruire l’accaduto. Colpisce subito il fatto che l’anziana vittima dell’incidente, quando la macchina accosta e si ferma, è già sotto al paraurti dell’auto, dopo essere stata trascinata per 80metri (accadimento riportato dalle Forze dell’ordine). La donna al volante scende con il cellulare in mano, fa un giro intorno all’auto (come si evince dal video), si rimette in macchina e riparte, lasciando la vittima riversa sull’asfalto. Sono state proprio queste immagini a permettere l’arresto per lesioni personali stradali gravissime, omissione di soccorso, fuga e guida in stato di ebbrezza della 43enne che alle quattro del mattino di ieri ha investito in via Garibaldi un’anziana di 87 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. La guidatrice era uscita da un locale per tornare a casa, si è fermata dopo l’investimento, ma è ripartita senza chiamare i soccorsi. Le immagini (trasmesse dalla Tgr Molise) hanno consentito alla Polizia di risalire all’automobile e quindi alla proprietaria che è stata portata in Questura dove è risultata positiva all’alcol test, con un tasso pari al più del doppio del minimo consentito. Arrestata, si trova ora in carcere a Benevento, l’anziana, invece, è in prognosi riservata al Cardarelli ed ha subito un intervento chirurgico.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp