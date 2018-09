Interruzione dell’energia elettrica in città: orari e zone interessate

CAMPOBASSO

Disalimentazione elettrica prevista per domani 21 settembre dalle 14 alle 19 nelle contrade Santa Maria de Foras, Selva Piana, Colle Longo Inferiore e Colle Longo Superiore. Prosegue l’impegno di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per potenziare la rete elettrica molisana. Venerdì 21 settembre sono infatti pianificati due interventi nell’area di Campobasso e Busso per la posa di circa 5 chilometri di nuova linea aerea di media tensione con cavi di tipologia “elicord”, tecnologicamente avanzati e in grado di resistere maggiormente alle sollecitazioni esterne in caso di eventi meteo particolarmente intensi.

Gli interventi delle squadre sono stati organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi per i clienti, tuttavia in alcuni casi per ragioni tecniche e di sicurezza è impossibile lavorare con le linee in tensione o garantire una fonte alternativa di alimentazione mediante gruppi elettrogeni. Per quanto riguarda gli interventi in programma sarà infatti necessaria una interruzione dell’erogazione del servizio elettrico che l’azienda ha comunque circoscritto a un numero limitato di numeri civici, anche se a beneficiare dei lavori saranno porzioni più estese di territorio. I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate con dettaglio di orario e civici interessati. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.