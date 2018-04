Intensa attività dell’Arma sul territorio pentro, diverse denunce e un arresto

ISERNIA. Intensa attività dei Carabinieri del Comando provinciale pentro nelle ultime ore sul territorio. A Isernia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato e condotto in carcere un 50enne del luogo, pregiudicato e già ai domiciliari, riconosciuto responsabile di ricettazione di alcuni attrezzi agricoli, rubati in abitazioni private del capoluogo isernino. Per guida in stato di ebrezza alcolica, invece, hanno denunciato un 20enne, anch’egli del luogo, che nel corso della notte ha perso il controllo dell’auto, finendo contro l’ingresso di un Istituto di Credito ubicato in piazza d’Uva di Isernia. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest.

Mentre a Monteroduni, i militari della locale Stazione hanno denunciato due persone, una del luogo e l’altra originaria della provincia di Frosinone, che avevano messo in vendita macchinari industriali, per un valore complessivo di circa quindicimila euro, che seppur regolarmente acquistati dal titolare di una ditta, non venivano di fatto mai consegnati. I carabinieri, raccolte le risultanze investigative, sono riusciti ad identificare i due soggetti quali responsabili della truffa. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se i due siano coinvolti in vicende analoghe eventualmente commesse in altre zone del territorio nazionale.

A Sesto Campano, infine, i militari del Nor di Venafro hanno sventato il furto di un camion parcheggiato all’interno di un deposito.

L’intervento, grazie ad una segnalazione al “112”, ha messo in fuga i malfattori, che vistisi braccati dagli uomini dell’Arma, sono stati costretti a desistere dalla loro intenzioni. I militari hanno successivamente eseguito un sopralluogo nella zona, raccogliendo una serie di elementi utili alle indagini, finalizzate alla identificazione degli autori.

