Inquinamento atmosferico, la dottoressa Michela Izzo incontra i ragazzi del “Romita”

CAMPOBASSO Nell’ambito delle attività di “alternanza scuola-lavoro” riguardanti il Dipartimento di Scienze, nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, gli alunni delle classi terze del Liceo Scientifico Statale “A. Romita” di Campobasso hanno trattato approfonditamente le problematiche relative all’inquinamento atmosferico, all’effetto serra derivante dall’utilizzo dei combustibili fossili ed al conseguente cambiamento climatico.

Al fine di approfondire ulteriormente la problematica, la scuola ha organizzato per martedì 18 settembre presso l’aula magna alle ore 11.20 un incontro delle attuali classi quarte con Michela Izzo, già brillante alunna dello Scientifico, che si occupa di energie alternative e modificazioni climatiche nella Repubblica Dominicana.

Michela Izzo dopo gli studi presso l’Università del Molise si è trasferita a Milano e poi in centro America, dopo aver vinto una borsa di studio di volontariato presso le Nazioni Unite. Nella Repubbica Dominicana ha lavorato in programmazione di micro idro-elettricità dalla quale poi è nata l’idea di progetti nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Per la qualità del suo impegno e per i risultati raggiunti, la dottoressa Izzo è stata insignita dell’importante riconoscimento da parte della Repubblica Dominicana “Mujeres que cambian el mundo” ovvero donne che cambiano il mondo.

Attraverso la realizzazione di progetti che hanno ottimizzato la produzione agricola dei villaggi grazie ad opere di bonifiche e di miglioramento fondiario, Michela è riuscita a cambiare e migliorare la qualità della vita di alcune popolazioni rurali dominicane. Un valido esempio, soprattutto alla luce della portata innovativa, per tante altre popolazioni che vivono in situazioni di povertà.